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Georgia targets visiting Knoxville as Tennessee hosts the Bulldogs

Lance McCurley • UGASports
Staff Writer
@LanceMcCurley
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.

Several Georgia prospects are set to visit Knoxville on Saturday as Tennessee hosts the No. 1 Bulldogs. UGASports has compiled a list of those recruits in attendance today at Neyland Stadium.


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