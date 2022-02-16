PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
UGASports - Georgia legacy Whit Weeks discusses recruitment, UGA's title run
PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
{{ timeAgo('2022-02-16 13:19:34 -0600') }}
football
Edit
Georgia legacy Whit Weeks discusses recruitment, UGA's title run
Blayne Gilmer
•
UGASports
Staff
Legacy. It's a prevalent word in the Class of 2023 for the Georgia Bulldogs. Head coach Kirby Smart's program has two sons of former Dawgs already committed in
Marcus Washington and Lawson Luckie. In-state standouts Justice Haynes and Justin Benton have had offers from the red and black for years. Now, another priority legacy target has emerged in Whit Weeks.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGFua2Z1bCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZyb20gVGhlIFVu
aXZlcnNpdHkgb2YgR2VvcmdpYSEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9PQ3JlY3J1aXRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBPQ3JlY3J1
aXRzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01hbnNlbGwy
NDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1hbnNlbGwyNDc8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hhZFNpbW1vbnNfP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDaGFkU2ltbW9uc188L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSmVyZW15T19Kb2huc29uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBKZXJlbXlPX0pvaG5zb248L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9jZnRHS1V6OGpkIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vY2Z0R0tVejhqZDwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyB3aGl0IHdlZWtzIChAV2Vla3NXaGl0KSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dlZWtzV2hpdC9zdGF0dXMvMTQ4MjQy
NTg2NzQzMTE5ODcyNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE1
LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
icn-check-mark
Created with Sketch.
Members-only forums
icn-check-mark
Created with Sketch.
Predict prospect commits with FanFutureCast
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive highlights and interviews
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
icn-check-mark
Created with Sketch.
Breaking recruiting news
Certain data provided by STATS, LLC
© 2022 Yahoo. All rights reserved.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNjAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VnYS5yaXZhbHMuY29tL25l
d3MvZ2VvcmdpYS1sZWdhY3ktd2hpdC13ZWVrcy1kaXNjdXNzZXMtcmVjcnVp
dG1lbnQtdWdhLXMtdGl0bGUtcnVuIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsK
ICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0Iiks
IGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIp
WzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJn
cmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBs
YXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9j
eC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUo
cywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcg
c3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTIm
YzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRnVnYS5yaXZhbHMuY29tJTJG
bmV3cyUyRmdlb3JnaWEtbGVnYWN5LXdoaXQtd2Vla3MtZGlzY3Vzc2VzLXJl
Y3J1aXRtZW50LXVnYS1zLXRpdGxlLXJ1biZjNT0yMDIyNzMzMTYwJmN2PTIu
MCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29t
U2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==