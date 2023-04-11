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Georgia lands four-star WR NiTareon 'Nitro' Tuggle

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with four-star WR NiTareon Tuggle to break down his commitment to Georgia. Tuggle discusses how it feels to be the newest Bulldog commit, why Georgia is the place for him, coaches he connected with throughout the recruiting process, his message to the Georgia fans and more.

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