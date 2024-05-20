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Trent Smallwood • UGASports
Staff
@SmallwoodTrent

Our Trent Smallwood has posted some really interesting scoop regarding the top prospects who were on campus this past weekend. You won't find this anywhere else:

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