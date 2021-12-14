 UGASports - Georgia 3-2-1 report, recruiting edition (12/14)
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Georgia 3-2-1 report, recruiting edition (12/14)

Jed May • UGASports
Staff

It's the day you've all been waiting for.

Early Signing Day is tomorrow. Ahead of the huge day, a new recruiting edition of the Georgia 3-2-1 report is live now.

Read the Georgia 3-2-1 recruiting report here.

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