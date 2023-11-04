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Georgia 3-2-1 Report

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations

3. New guys on the block and walking wounded

2. Home sweet home

1. Third down

Two Questions

2. How do you stop Luther Burden?

1. How Does Georgia combat Missouri’s pressure and man coverage?

One Prediction

1. Here's the outcome

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