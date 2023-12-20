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GALLERY: KJ Bolden flips to Georgia

Lance McCurley • UGASports
Staff Writer
@LanceMcCurley
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.

Georgia head coach Kirby Smart was able to turn heads again on the first day of the Early Signing Period by flipping five-star Buford (GA) prospect KJ Bolden from Florida State.

UGASports.com was on hand when Bolden announced in front of friends and family.

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