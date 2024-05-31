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GALLERY: Georgia vs. Army - 5/31/24

Lance McCurley • UGASports
Staff Writer
@LanceMcCurley
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.

Georgia defeated Army 8-7 to open the Athens Regional on Friday, May 31. Below are photos from the Bulldogs' win over the Black Knights.


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