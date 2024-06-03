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GALLERY: Georgia defeats Georgia Tech in extra innings

Lance McCurley • UGASports
Staff Writer
@LanceMcCurley
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.

Georgia defeated arch-rival Georgia Tech 8-6 on Sunday and eliminated the Yellow Jackets from the Athens Regional. The Bulldogs are returning to the NCAA Super Regional for the first time since 2008. Below are photos of Georgia's huge victory over Georgia Tech.


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