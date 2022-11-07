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Four-star DL Daevin Hobbs breaks down his UGA visit

Daevin Hobbs
Daevin Hobbs
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Four-star Daevin Hobbs was just one of the many highly rated prospects in attendance for Georgia's win over Tennessee this weekend. The Concord (N.C.) Robinson star defensive lineman, who is set to announce his commitment on November 25th, enjoyed his time in Athens and spoke to Rivals.com about some of the highlights from the trip.

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CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

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IN HIS OWN WORDS...

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