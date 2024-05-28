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Four-star Alabama commit Luke Metz says recruitment is a two-team race
Sam Spiegelman
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
There have been very few dull moments this spring in Luke Metz's recruitment.Over the next month, it's expected to pick up even more.Metz, the No. 18 linebacker in the country out of Hoschton (Ga.)...
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