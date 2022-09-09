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football
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Five-star QB Jadyn Davis previews Michigan visit & sets another B1G visit
Adam Friedman
•
Rivals.com
National Recruiting Analyst
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@yahoo.com
Five-star
Jadyn Davis and his talented teammates at Charlotte (N.C.) Providence Day are off to an undefeated start this fall and but the quarterback is still finding the time to take recruiting visit. This weekend he'll be back in Ann Arbor for the third time this year. It will be his first time taking in a Michigan game.
In the video below, Davis explains what he's expecting at Michigan this weekend, what it was like to be at
Georgia's big win over Oregon in Atlanta, what other schools are in the mix, and breaks down his upcoming visit plans.
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