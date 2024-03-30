PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
First visit to Athens impresses Rivals250 O-lineman Breck Kolojay
Jed May
•
UGASports
Staff
Georgia is coming on strong for 2026 Rivals250 offensive lineman Breck Kolojay.
The Bulldogs offered the IMG Academy prospect in January. At the time, Kolojay expressed to UGASports that the offer meant a lot to him in his recruitment.
On March 22, Kolojay made his first visit to Athens. That trip only strengthened Georgia's place as a top contender.
"Georgia is definitely one of my top schools already," Kolojay said.
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNjAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VnYS5yaXZhbHMuY29tL25l
d3MvZmlyc3QtdmlzaXQtdG8tYXRoZW5zLWltcHJlc3Nlcy1yaXZhbHMyNTAt
by1saW5lbWFuLWJyZWNrLWtvbG9qYXkiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkg
ewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQi
KSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0
IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZl
cmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhl
IGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29t
L2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9y
ZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGlt
ZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9
MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGdWdhLnJpdmFscy5jb20l
MkZuZXdzJTJGZmlyc3QtdmlzaXQtdG8tYXRoZW5zLWltcHJlc3Nlcy1yaXZh
bHMyNTAtby1saW5lbWFuLWJyZWNrLWtvbG9qYXkmYzU9MjAyMjczMzE2MCZj
dj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5k
IGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=