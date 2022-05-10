 UGASports - First Look: Arch Manning
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{{ timeAgo('2022-05-10 12:21:14 -0500') }} football Edit

First Look: Arch Manning

David Berry and Nick Harris
Rivals.com Video

Rivals was on-hand to see Arch Manning in his first spring practice of 2022 as he prepares for his senior season at Isodore Newman School.

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