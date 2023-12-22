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Film Don't Lie: What Georgia is getting with London Humphreys

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

The Film Don't Lie guys examine game tape from London Humphreys at Vanderbilt in 2023.


London Humphreys: 22 rec, 439 yds, 4 TD

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