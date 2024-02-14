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Film Don't Lie: What Georgia is getting in TE Benjamin Yurosek

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Brent Rollins and Dayne Young look at Stanford game footage to see what Georgia is getting with tight end transfer Benjamin Yurosek.

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