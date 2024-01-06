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Film Don't Lie: What Georgia is getting in Michael Jackson III

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Brent Rollins and Dayne Young from UGASports.com look at what Michael Jackson III did at USC and what the wide receiver brings to UGA as a veteran transfer playmaker.

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