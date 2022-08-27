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{{ timeAgo('2022-08-27 05:00:00 -0500') }} football Edit

Film Don't Lie: Oregon Ducks preview

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Brent Rollins and Dayne Young will bring you a Vent favorite, Film Don't Lie, after every game this season.

Here is their preview of the Oregon Ducks.

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