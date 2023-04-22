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{{ timeAgo('2023-04-22 05:00:00 -0500') }} football Edit

Film Don’t Lie: NFL Draft potential first round picks

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Brent Rollins and Dayne Young discuss the five players who are possible first round picks in the 2023 NFL Draft. They combine video analysis with some PFF grades.

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