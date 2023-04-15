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{{ timeAgo('2023-04-15 00:01:21 -0500') }} football Edit

Film Don't Lie: NFL Draft: Dawgs in mid-late rounds

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Brent Rollins and Dayne Young break down game tape from Georgia's likely mid-late round picks in the upcoming NFL Draft. This video analysis features Stetson Bennett, Kenny McIntosh, Warren McClendon, Christopher Smith, and Robert Beal.

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