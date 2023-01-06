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Film Don't Lie: How Georgia won the Peach Bowl and previewing TCU

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Brent Rollins and Dayne Young break down video from the Peach Bowl to show you how the Bulldogs survived a wild game with explosive passing plays on both sides. They also look at TCU's win over Michigan and prepare you for the players and schemes TCU presents.

Peach Bowl offensive feature

Peach Bowl defense feature

What Georgia must do to attack TCU

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