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{{ timeAgo('2023-01-21 05:45:00 -0600') }} football Edit

Film Don't Lie: How Georgia scored so easily on TCU

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Brent Rollins and Dayne Young break down highlights from Georgia's offense in the national championship game victory against TCU. They illustrate how Georgia regularly had receivers open and how Stetson Bennett played with confidence.

How Georgia scored so easily on TCU

How Georgia kept scoring on TCU in the second half

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