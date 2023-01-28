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FILM DON'T LIE: How Georgia's defense bullied TCU

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Brent Rollins and Dayne Young highlight how Georgia's defense completely stymied TCU in the College Football Playoff national championship. This breakdown features the first half of the football game.

In the video below, Dayne and Brent show you how Georgia's young defenders stayed aggressive when they saw high volume playing time in the second half of the national championship game.

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