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{{ timeAgo('2022-10-02 23:56:05 -0500') }} football Edit

Film Don't Lie: How Georgia fell behind and then came back vs. Missouri

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

What went wrong in the first half

This episode highlights Georgia's struggles on the line of scrimmage in the first half against Missouri.

How Georgia fixed it in the fourth quarter

This episode highlights what Georgia did in the fourth quarter to take control of the game.

Play of the Game

The play of the game is the 4th and 1 first down play to Kenny McIntosh.

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