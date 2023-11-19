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Film Don't Lie: How Georgia dominated Tennessee

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Film Don't Lie is where the data meets the video in this fan-favorite feature from UGASports.com's Brent Rollins and Dayne Young.


Carson Beck: Heisman? 

Georgia's running attack

Defensive wins

Play of the Game

Film Don’t Lie is presented by Breda Pest Management and ASW Distillery. Support them: bredapest.com and aswdistillery.com.

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