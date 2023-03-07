News More News
{{ timeAgo('2023-03-07 12:05:27 -0600') }} football Edit

Film Don't Lie guys examine the NFL combine data

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Brent Rollins and Dayne Young react to Georgia players' work at the NFL combine. Who helped themselves? Whose effort may hurt their draft stock? We examine the numbers in each drill from the NFL Combine and discuss likely scenarios at the top of the draft. Also: could Georgia beat an XFL team?

READ JED MAY'S 3-2-1 REPORT FROM THE NFL COMBINE.

Subscribe to our Youtube channel.

You can find our podcasts on: Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen to podcasts.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}