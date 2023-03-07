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football
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Film Don't Lie guys examine the NFL combine data
Dayne Young
•
UGASports
Staff
Brent Rollins and Dayne Young react to Georgia players' work at the NFL combine. Who helped themselves? Whose effort may hurt their draft stock? We examine the numbers in each drill from the NFL Combine and discuss likely scenarios at the top of the draft. Also: could Georgia beat an XFL team?
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