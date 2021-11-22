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{{ timeAgo('2021-11-22 10:02:55 -0600') }} football Edit

Film Don't Lie: Georgia's best plays of the game on offense

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

This is Film Don't Lie — our feature that illustrates what happened in Georgia's most recent game.

For more written analysis, check out Brent's postgame thoughts here.

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