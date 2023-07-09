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Film Don't Lie: Football 101 — Pull Lead

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Brent Rollins and Dayne Young continue their series in Film Don't Lie called Football 101. They examine some of the core elements of Georgia playcalling, formations, and tendencies. This episode highlights the pull lead running play.

You can see the full series on our UGASports YouTube channel.

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