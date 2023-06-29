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Film Don't Lie: Football 101 - Man/Duo

Brent Rollins • UGASports
Analyst
@BrentRollinsPhD

Let's continue our Football 101 series by looking at the specifics of the game in a Georgia-centric way.

Today, we examine the Bulldogs' run concept that had the highest success rate in 2022 -- man/duo.

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