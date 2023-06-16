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Film Don’t Lie: Football 101 - Counter

Dayne Young
Staff

The boys have returned.

Inside, Dayne Young and Brent Rollins are back with their popular video series Film Don’t Lie where they break down the game of football in a way that fans of the sport can appreciate.

Today, the guys explain the counter, what makes them to work and why it’s such an integral part of Georgia’s run game.

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