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Expected official visitor list: May 31-June 2

Five-star defensive lineman Justus Terry.
Five-star defensive lineman Justus Terry. (John Garcia, Jr.)
Jed May • UGASports
Staff

The summer recruiting season is about to kick into full swing.

Georgia's first official visit weekend of the summer will take place May 31-June 2. Bulldog commits and targets from across the country will descend on Athens for a loaded recruiting weekend.

UGASports has a comprehensive list of the prospects who will be officially visiting Georgia this weekend.

CHECK OUT THE UGASPORTS EXPECTED VISITOR LIST HERE.

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