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EXCLUSIVE: Watch 5-star Dylan Raiola's first day as a Bulldog commit

Dustin Burke
UGASports

PHOENIX, Az. - UGASports contributor Dustin Burke mic'd up No. 1 prospect Dylan Raiola's to capture his first day as a Georgia Bulldog commit. Watch the 5-star quarterback and hear all he had to say in this exclusive video.

Georgia offensive coordinator Mike Bobo was there as well.

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