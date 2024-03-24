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Emergency episode of Rumors vs. FACTS

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

With the Georgia Bulldogs landing two big commits but losing five-star Justus Terry, we had to have this episode of Rumors vs. FACTS a day early.

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