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Elite 11: Day 1 takeaways from loaded quarterback event
Adam Gorney
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Rivals.com
National Recruiting Director
MANHATTAN BEACH, Calif. – The first night of the Elite 11 is in the books and there were plenty of impressive performances along the way. Here are some takeaways from Rivals national recruiting dir...
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