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Dawgs and Hawgs with Russ Tanner

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

Let's talk with Russ Tanner about his takeaways from G-Day. Who stood out to him? Does he have any concerns?

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