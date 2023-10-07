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Complete Coverage: Wildcats left feeling the blues

Anthony Dasher • UGASports
Editor

Top-ranked Georgia improved to 6-0 Saturday night with a 51-13 win over No. 20 Kentucky.

For all of the coverage from UGASports, check out the content below.

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Postgame News and Notes

So much for slow starts

The biggest thing Kirby Smart learned about his team

Defense continues to excel on third down

Georgia players top quotes

Analysis

Postgame Thoughts and Observations

What just happened?

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Video: Juman Dumas-Johnson postgame

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Video: Kentucky's Ray Davis postgame

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