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Complete Coverage: No doubt now

Anthony Dasher • UGASports
Editor

So much for Tennessee being the nation's top-ranked team.

Georgia dispelled all of those notions Saturday by throttling the visiting Vols, 27-13.

Below, UGASports has complete coverage below.


Stetson Bennett and the Bulldogs dominated No. 1 Tennessee Saturday.
Stetson Bennett and the Bulldogs dominated No. 1 Tennessee Saturday. (Kathryn Skeean/Staff)

Stories

Postgame News and Notes

Stetson Bennett gets his revenge

Bulldog fans bring the noise

"Embattled Bulldogs" lead Georgia to win

How Georgia stifled Tennessee's offense

They said it

Analysis

Postgame thoughts and observations

What just happened

Final Stats

Photos/Videos

Video: Tennessee coach Josh Heupel and players

Photo Gallery

Video: Kirby Smart press conference

Nazir Stackhouse

Marcus Rosemy-Jacksaint

Javon Bullard

Ladd McConkey

Kelee Ringo

Kenny McIntosh

Stetson Bennett

Smael Mondon

Recruits photo gallery


Watch Along Show with Jim Donnan

Postgame Overreaction Show

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