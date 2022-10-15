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Complete Coverage: 'Dores go down with the ship

Anthony Dasher • UGASports
Editor

It was an easy afternoon for top-ranked Georgia as the Bulldogs rolled past Vanderbilt for Homecoming Saturday, 55-0.

The Bulldogs (7-0, 4-0) will now get a chance to rest thanks a bye next week before resuming play in Jacksonville against arch-rival Florida.

As usual, UGASports.com was there to bring you complete coverage and analysis of what happened.

Stories

Offense refocuses; finds form against Commodores

Postgame News and Notes

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They said it


Analysis

Postgame thoughts and observations

Georgia returns to form

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