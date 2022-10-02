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{{ timeAgo('2022-10-02 03:28:57 -0500') }} football Edit

Complete Coverage: Close call at Mizzou

Anthony Dasher • UGASports
Editor

COLUMBIA, Mo. - Top-ranked Georgia improved to 5-0 Saturday night but it was anything but easy as the Bulldogs edged Missouri, 26-22.

As usual, UGASports, was on hand en mass and you can find all of coverage in one easy to find spot.

There's a lot to discuss.

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