News More News
{{ timeAgo('2022-11-19 19:54:54 -0600') }} football Edit

Complete Coverage: Bulldogs hang on

Anthony Dasher • UGASports
Editor

Stories

Postgame News and Thoughts

Bulldogs struggle with more redzone issues

Georgia joins elite company with win

Kenny McIntosh's career night vital to the victory

They said it

Analysis

What just happened?

Postgame thoughts and observations

Photos/Video

Video: Kirby Smart Press Conference

Video: Kentucky PostGame Press Conference

Photo Gallery

Video: Kenny McIntosh

Video: Stetson Bennett

Video: Kelee Ringo


Postgame Overreaction Show

Watch Along Show with Jim Donnan

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}