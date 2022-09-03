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Complete Coverage: Bulldogs fly up and over Ducks

Darnell Washington goes up and over an Oregon defender.
Darnell Washington goes up and over an Oregon defender.
Anthony Dasher • UGASports
Editor

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