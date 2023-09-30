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ago football Edit

Complete Coverage: A close call on the The Plains

Anthony Dasher • UGASports
Editor

AUBURN, Ala. - The top-ranked Georgia Bulldogs moved to 5-0 on the year, 2-0 in SEC play, with a 27-20 win over the Tigers.

For complete coverage of the win, check out the links before.

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