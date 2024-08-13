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Column: For Kirby Smart, the times - and the game - are changing
Anthony Dasher
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UGASports
Editor
Trying to grasp all the changes college football has seen and will continue to see in the years to come will cause your head to explode if not careful.Kirby Smart is taking care to make sure that d...
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