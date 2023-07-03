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Call-in show makes SEC Media Day predictions

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Who do you want to represent Georgia at SEC Media Days? Which position group is the strongest and which worries you the most? Give us your tip for how to beat the heatwave across America. Those are the topics of the Sunday Call-in Show featuring Jason Butt, Ben Bachmann, and Dayne Young, who is in for Paul Maharry.

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