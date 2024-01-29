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Bulldogs to host top talent this weekend for Junior Day

Lance McCurley • UGASports
Staff Writer
@LanceMcCurley
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.

Georgia is set to host its second Junior Day of the season this upcoming Saturday. The Bulldogs are expected to have several top prospects from the 2025 classes in town on Feb. 3.

Here is a link to the thread on the Vault with who is slated to be in Athens this upcoming Saturday.

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We will be updating it throughout the week so check back often.

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