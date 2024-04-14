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Bulldogs offer Rivals200 EDGE Zion Elee: 'It felt real'
Lance McCurley
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UGASports
Staff Writer
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.
When Georgia recently offered to Rivals100 prospect Zion Elee, he felt like a dream had come true.Elee, the nation's No. 166 player in 2026, has seen his recruitment take off in the last few weeks....
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