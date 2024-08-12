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August 12 War Room - D-line movement, commit observations, and more
Jed May
•
UGASports
Staff
The high school season has finally arrived.
After a couple of weeks of scrimmage games, regular season games kick off this week around the country. UGASports has compiled observations after seeing a couple of Georgia commits in action, as well as some thoughts on Georgia's latest commit and possible defensive line movement, in this week's Georgia recruiting War Room.
READ THE UGASPORTS RECRUITING WAR ROOM HERE.
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