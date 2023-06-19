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Asa Newell talks Bulldogs, others

Anthony Dasher • UGASports
Editor

Inside, Krysten Peek caught up with Asa Newell, arguably the top high school target for Georgia and head coach Mike White.

See what he has to say inside.

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