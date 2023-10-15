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All Things Georgia Call-in show: John Michaels joins the guys

Paul Maharry • UGASports
Staff
@pmaharry
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Hosts Paul Maharry, Andy Stowe and Eddie from Acworth were joined by John Michaels from 680 The Fan. The guys discussed the Dawgs, the Braves and the Falcons. Eddie from Acworth didn't hold back on the Dawgs and Falcons!

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