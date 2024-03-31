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A Georgia offer would be the 'cherry on top' for 2026 OL Dylan Biehl
Lance McCurley
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UGASports
Staff Writer
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.
Georgia made a big impression on three-star offensive lineman Dylan Biehl this past weekend. The 2026 Lambert High School (GA) prospect had never been to Athens but enjoyed his recent trip. Biehl t...
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